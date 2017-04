Johnny Depp serait devenu "incontrôlable", selon ses proches

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'Autorité palestinienne ne paie plus l'électricité de Gaza

Présidentielle: à J-10 du second tour

En savoir plus

"Quand la banque de Johnny lui a demandé le remboursement d’un prêt de plusieurs millions de dollars et qu’il n’avait pas les fonds nécessaires, la société lui a prêté cet argent pour qu’il puisse éviter une humiliante crise financière", explique quant à elle son avocate, en réponse à ses détracteurs, et aux affirmations sur son train de vie excessif.

Dans un entretien accordé au "Wall Street Journal", et relayé par "Paris Match", le principal intéressé évoque une trahison : "Pourquoi ne m’ont-ils pas rayé de la liste de leurs clients si j’étais incontrôlable ? J’ai travaillé très très dur pendant des années et j’ai fait confiance à beaucoup de gens. Certains d’entre eux m’ont clairement laissé tomber", assure Johnny Depp.

Depuis cet épisode douloureux, l'acteur de 53 ans serait en pleine traversée du désert, selon certains de ses proches, et serait même endetté à hauteur de 40 millions de dollars. Ses proches collaborateurs expliquent même avoir décidé de prendre leurs distances avec l'acteur, qu'ils jugent "incontrôlable".

Accusé de "violences conjugales" par son ex-épouse Amber Heard au terme d'un divorce particulièrement houleux, Johnny Depp a finalement accepté de payer 7 millions de dollars pour conclure un arrangement et éviter des poursuites.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres