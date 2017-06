Johnny Depp s'excuse après avoir blagué sur un assassinat de Donald Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"C'est quand la dernière fois qu'un acteur a assassiné un président? (...) Ca fait longtemps et peut-être qu'il est temps", a-t-il ajouté, en référence à l'assassinat du président Abraham Lincoln par un acteur de théâtre en 1865.

Johnny Depp a dû s'excuser, vendredi, après avoir évoqué en plaisanter un assassinat du président américain Donald Trump. Dans la nuit de jeudi à vendredi, présent au festival de Glastonbury pour présenter un film, il a été interrogé sur Trump devant 1500 personnes : "Je pense qu'il a besoin d'aide et il y a beaucoup d'endroits merveilleux très sombres où il pourrait aller", a-t-il répondu.

