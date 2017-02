Jean-Paul Belmondo revient sur son AVC

Dans un entretien accordé au Figaro Magazine, Jean-Paul Belmondo (83 ans), s'est confié sur l'accident vasculaire dont il a été victime en 2001, lors d'un séjour en Corse : "Je pensais qu'il fallait m'en sortir et que je pouvais y parvenir à condition, encore une fois, de le vouloir, comme ils me l'avaient toujours enseigné. Le fait d'être sportif m'a beaucoup aidé. Je me suis réveillé en baragouinant" , se souvient l'acteur.

Moins de deux ans après cet AVC, Jean-Paul Belmondo se portait déjà beaucoup mieux et avait retrouvé en l'usage de la parole.

"Preuve que la volonté permet beaucoup de choses. Et pas seulement dans le cinéma !(…) il faut rester optimiste (…) Je crois qu'il y a quelque chose et que, lorsque l'on se meurt, on revit. En quoi, je ne sais pas mais on revit, ça, c'est sûr", ajoute-t-il.

"Comme tout le monde, je suis marqué par les événements mais je pense que le rôle d'un acteur est de jouer pour tout le monde; c'est pour cela que je n'aime pas m'épancher sur l'actualité. Et puis, le meilleur moyen de répondre à ceux qui nous veulent du mal est de garder une certaine gaieté", confie également l'acteur.