Jean-Paul Belmondo : "J'ai envie de tourner (..) la passion ne m'a jamais quitté"

Jean-Paul Belmondo pourrait bientôt réapparaître à l'écran. Agé de 85 ans, l'acteur a déclaré, dans un interview à Corse-Matin, avoir encore "envie de tourner" et que "la passion de l'avait jamais quitté". Alors que des rumeurs allaient bon train sur un possible rôle dans "Camping", il a déclaré : "Pour le moment, je ne fais pas de film, ce n'est pas encore tout à fait au point. Je réfléchis aussi à d'autres propositions, j'espère qu'on m'en fera également d'intéressantes". Belmondo écarte toutefois le théâtre, "trop compliqué" pour lui désormais mais cherche d'autres projets, avec une envie : "que les choses soient bien faites".

