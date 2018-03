Jean-Michel Larqué annonce sa retraite

Jean-Michel Larqué, ancien joueur de Saint-Étienne et connu pour sa carrière de plus de trente ans dans les médias, vient d'annoncer qu'il arrêtera sa carrière dans les médias après la Coupe du monde en Russie.

Il a annoncé la nouvelle à ses téléspectateurs vendredi dans "Larqué Foot", l'émission hebdomadaire qu'il présente depuis 2002 sur RMC.

"Ce n'est pas un moment de tristesse. On s'était mis d'accord avec François Pesenti (directeur des sports) au début de la saison, je lui avais déjà glissé que ce serait ma dernière saison de journaliste.

J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de journaliste juste après la finale de la Coupe du monde. Mettre un point final à 38 ans de journalisme et une petite vingtaine d'années sur RMC."

"On va terminer cette saison en boulet de canon avec le dernier 'Larqué Foot' le 8 juin et ensemble on va suivre la Coupe du monde en Russie" a-t-il promis.

Âgé de 71 ans, le joueur de Saint-Étienne (1965-1977) a notamment travaillé pour Antenne 2 (1980-1984), TF1 (1984-2010) et le groupe NextRadioTV (RMC, BFM TV). C'est sur Antenne 2 qu'il avait rencontré Thierry Roland, avec qui il a formé une paire de mythiques commentateurs, jusqu'au décès brutal de ce dernier en 2008.