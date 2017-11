L’Italie sera absente du Mondial 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Airbnb va limiter les locations par an à Paris Challenges

Paix et sécurité en Afrique : le forum de Dakar planche sur les défis et solutions - L’Essor - 14 Nov. 2017

L'UE veut frapper fraudeurs et paradis fiscaux "au portefeuille"

Globalement décomposée depuis sa défaite en septembre en Espagne (3-0), l’Italie n’a donc pas marqué. Le gardien Gianluigi Buffon a fondu en larmes. "Désolé, je suis vraiment désolé, pas pour moi mais pour tout le football italien. (…) Ce mondial était très important [pour l’Italie] y compris du point de vue social", a-t-il déclaré inconsolable aux journalistes. Pour lui, l’heure de la retraite internationale est arrivée, à 39 ans et après 175 sélections, c’était son dernier match international car il a annoncé l’arrêt de sa carrière internationale.

Cette soirée restera à jamais gravée dans l’histoire. L’Italie ne jouera pas le Mondial l’été prochain en Russie. Du jamais vu depuis 1958 ! En cause : le pays, où le foot est presque une religion, n’a pas réussi à battre la Suède lundi 13 novembre à Milan. Avec un score final 0-0, le ticket revient donc à la Suède.

