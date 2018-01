IPhones ralentis : Apple visé par une enquête préliminaire pour "tromperie et obsolescence programmée"

Sale temps pour Apple Le parquet de Paris a ouvert ce lundi une enquête préliminaire pour "obsolescence programmée" et "tromperie" en France, contre le géant high-tech. L'enquête a été ouverte le 5 janvier - à la suite d’une plainte d’une déposée le 27 décembre dernier par une association française baptisée Halte à l'obsolescence programmée (Hop) - et confiée au service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), d’après l'AFP.

Fin décembre, la firme californienne avait avoué brider volontairement certains de ses smartphones, en ralentissant leurs processeurs dès lors que leurs batteries étaient trop usées. Les modèles concernés sont les 6, 6S, SE et 7. Le géant de Cupertino est depuis visé par plusieurs plaintes dans le monde. Aux États-Unis, un recours collectif a également été déposé, pour "rupture de contrat".

C'est la seconde enquête du genre après celle ouverte en fin d’année dernière contre le fabricant d'imprimantes Epson pour les mêmes soupçons. De son côté, la marque à la pomme assure que ce "bridage" n’a pas pour vocation à inciter ses clients à changer plus souvent de modèle, mais d’éviter d'endommager des appareils dont la batterie serait en fin de vie.