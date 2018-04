L'interview d'Emmanuel Macron sur BFMTV a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Insolents", "donneurs de leçon", "leaders d'opinion"... Plenel et Bourdin répondent aux critiques après leur interview de Macron

Hôpital : "die in" des personnels des urgences de Lyon en grève

A Marseille, des manifestants contre la loi "asile et immigration"

En savoir plus

Diffusé sur BFMTV, l'entretien a réuni 16,4 % du public, et un pic d’audience a même été enregistré - à 20h58 - avec 4,2 millions de curieux devant leurs écrans. Au total, c'est la deuxième meilleure audience de la chaîne d'information en continu, derrière le deuxième débat des candidats à l'élection présidentielle, le 4 avril 2017 dernier (5,5 millions de personnes avaient été comptabilisées). Malgré tout, le chef de l'Etat n'a rien pu faire faire face à… Taxi. La rediffusion du premier opus de la saga sur TF1 ce dimanche a attiré 4.7 millions de téléspectateurs.

Une soirée événement et une audience (presque) record. Dimanche soir, environ 3,8 millions de Français ont assisté à la virile empoignade entre Emmanuel Macron, Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, en direct depuis le théâtre national de Chaillot.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres