Intervention de gendarmes en Bretagne pour une crêpe "pas assez sucrée"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le sud-est de la France écrasé par la chaleur et pollué à l'ozone par endroits

En savoir plus

Deux femmes, peut-être en manque de sucre, avaient décidé de faire une pause dans la crêperie. Après avoir commandé deux crêpes sucrées, les avoir dégustées et être parties, les deux belligérantes reviennent quelques minutes plus tard pour se plaindre de l'absence de sucre dans l'une des deux crêpes auprès du propriétaire.

C'est un fait-divers des plus savoureux que rapporte BFMTV. Dimanche soir, un coup de téléphone vient signaler aux gendarmes de Côte d'Armor une altercation dans une crêperie de Trégastel en Bretagne. Raison du litige : une crêpe visiblement peu sucrée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres