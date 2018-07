Impensable mais vrai : un détenu filmé en pleine relation avec une surveillante

C’est une vidéo diffusée sur Snapchat qui a déclenché toute l’affaire. On y voit une surveillante pratiquer une très courte fellation sur un détenu, torse nu. La scène se passe dans une cellule d’une maison d’arrêt de Lille-Sequedin et implique un détenu incarcéré pour des affaires de vol et de trafic de drogue. La jeune femme était quant à elle stagiaire à l’école administrative pénitentiaire. Lui a été transféré dans un nouveau centre, elle a vu sa formation être interrompue. Elle devrait probablement ne jamais devenir surveillante.

Le détenu s'est expliqué auprès d'une journaliste de France 3, sans paraître un instant embarassé :

"La surveillante, c'est une stagiaire qui était dans mon bâtiment. Elle était là depuis une semaine. Mes co-détenus m'ont dit qu'elle était un peu "tchatcheuse" donc on parlait en rigolant et un jour, ça a été au bisou et voilà quoi... A ce moment-là, j'étais tout seul en cellule, mes co-détenus étaient chez le coiffeur. J'ai posé mon téléphone, j'ai tout enregistré. On a eu des petits mots jusqu'au moment où je lui propose de faire ça, elle n'a pas refusé. J'ai eu une relation avec une surveillante pénitentiaire, voilà... "