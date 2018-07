Ian McKellen et Taylor Swift joueront dans le film inspiré de la comédie musicale "Cats"

La superstar américaine de la pop Taylor Swift va apparaître sur grand écran, dans l'adaptation de la comédie musicale "Cats" prévue par Universal.

Selon plusieurs médias américains, la chanteuse sera notamment accompagnée de l'humoriste James Corden, l'actrice et chanteuse Jennifer Hudson (vue dans le film Dreamgirls) et l'acteur et homme de théâtre Ian McKellen, célèbre notamment pour son rôle de Gandalf dans les films adaptés du Seigneur des Anneaux.

Le film Cats doit être mis en scène par le réalisateur britannique Tom Hooper, qui a déjà une expérience des adaptations puisqu'il réalisé le film "Les Misérables", sorti en 2013 et tiré du roman de Victor Hugo.

La comédie musicale "Cats", a été composée par Andrew Lloyd Webber en 1978/1979 d'après Old Possum's Book of Practical Cats et d'autres poèmes de T.

S. Eliot. Elle raconte l'histoire d'une bande de chats nommés Jellicles, apparaissant sur scène sous une forme humaine. Le spectacle a eu beaucoup de succès dans les pays où il a été joué, et ce même si les critiques ne l'ont jamais acclamé. Il a été adapté dans plus de vingt langues.

Aucune date de sortie du film n'a été annoncée.