L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré quitte France Inter après une chronique censurée

Un humoriste, ça ferme sa g…. ou ca démissionne ? C’est un peu l’histoire de Pierre-Emmanuel Barré à France Inter. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, l’humoriste intervenait comme chroniqueur dans l'émission présentée et produite par Nagui "La Bande originale". Sauf que sa dernière intervention, où il prônait l’abstention en vue du deuxième tour, n’aurait pas plus à l’émission.

Dans une vidéo publiée sur Facebook (vue plus d'un million de fois), il a débuté le sketch prévu : "Salut Nagui, salut tout le monde, whaou ! Ah ba non, y'a personne parce qu'on m'a demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter. Mais c'est pas grave on la fait sur France InterNE".

"Quand on me demande de ne pas faire une chronique, je démissionne", s'est-il justifié dans les colonnes du Parisien. "Trente minutes avant ma chronique, ils n’étaient pas d’accord avec l’idée générale. Pourtant, j’ai fait bien pire. Mais tout le monde est tendu en ce moment. Tant pis, ça va me permettre de partir en vacances avant l’heure".

Evidemment, Nagui propose une version un peu différente. "Sur le coup, je lui ai simplement dit qu’il n’était pas clair sur l’abstention. Qu’il casse Macron ou Le Pen, ok. Mais qu’il encourage l’abstention, c’est faire le jeu du FN. C’est ma responsabilité de producteur. Mais il a préféré ne pas venir à l’antenne. Après l’émission, je lui ai finalement proposé de faire sa chronique demain sans changer une ligne. Et moi, j’aurais ajouté un mot pour dire d’aller voter. Au lieu de ça, il a préféré le faire sur Internet. Libre à lui".