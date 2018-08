Homeland c'est fini : plus qu'une saison pour la série d'espionnage à succès

Et c'est la fin d'une époque. Après 8 ans sur nos écrans, Homeland s'arrêtera été prochain après la diffusion de la huitième et dernière au mois de juin. Le directeur de la chaîne de télévision américaine "Showtime" a déclaré au cours d'une rencontre avec critiques de télévision qu'il ne voulait "pas entendre le mot annulation. (Le créateur et producteur) Alex Gansa va conduire la série vers une réelle conclusion".

Inspirée de la série israélienne "Hatufim, prisonniers de guerre", Homeland était diffusée sur Showtime depuis 2011.

La série avait connu un grand succès critique dès ses début, notamment en raison de son réalisme. Côté public, elle a également cartonné comptant même des fans comme Barack Obama. Durant ces sept années de diffusion -jusuq'à aujourd'hui- elle a rapport huit Emy Awards et cinq Golden Globes.

Néanmoins, elle avait aussi son petit nombre de détracteurs qui l'accusaient d'être la "série la plus islamophobe" à la télévision.