Héritage de Johnny : le premier round judiciaire reporté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La France et l'Algérie doivent coopérer contre les passeurs de migrants, affirme Paris

Nouvelles sanctions américaines contre la Russie, pour interférence et cyberattaques

En savoir plus

En outre, David Hallyday et Laura Smet veulent, par le biais de cette procédure, que des "mesures conservatoires" sur les biens immobiliers soient prises. Ils demandent aussi "la mise sous séquestre" des "redevances perçues au titre des droits d'auteur" de l'artiste, dans l'attente que la justice tranche le litige sur l'héritage. En effet, ils ont déposé un recours sur le fond devant la justice française pour contester le testament de leur père, rédigé en Californie. Ils demandent "que la succession soit soumise aux règles de dévolution légales" en France. Mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour l'examen de cette affaire.

Les enfants aînés de Johnny Hallyday réclament un droit de regard sur l'album posthume de leur père sous 48 heures. Cette demande devait être examinée ce jeudi 15 mars par le tribunal de Nanterre, mais ce premier round judiciaire sur l'héritage de Johnny Hallyday a été reporté. En effet, David Hallyday a demandé le renvoi de l'audience. "Cette demande est en effet motivée par les nombreux développements et pièces communiquées auxquels nous allons devoir répondre", a précisé Me Carine Piccio, avocat du fils du rockeur.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres