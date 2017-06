Des hackers russes se sont servis du compte Instagram de Britney Spears pour communiquer

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'expansion de l'OCS est vitale pour la sécurité internationale et la prospérité commune

Affrontements entre manifestants et policiers à Imzouren

Allemagne et Californie s'allient pour la planète

Mondial-U20: Uruguayens et Vénézuéliens se bagarrent à leur hôtel

En savoir plus

".En général, pour éradiquer une attaque, les experts en sécurité informatique s’en prennent à ce serveur (appelé Command and Control, ou C&C, dans le jargon informatique) afin de remonter jusqu’aux assaillants. D’où l’intérêt pour eux de lui trouver une bonne cachette", écrit LCI.

Le site se base sur les informations de la société slovakienne ESET, spécialisée dans la sécurité sur Internet. Ses employés ont découvert des messages codés parmi les commentaires des publications de la star. Scannés par un ordinateur équipés d'un logiciel spécifique, ils donnaient des informations précises. Par exemple, un commentaire disant "“#2hot make loved to her, uupss HHot #X” renfermait en fait une adresse Internet permettant d'accéder au serveur qui centralise toutes les données dérobées par le biais de logiciel malveillant.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres