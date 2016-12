Le guépard en voie de disparition

Il ne reste que 7100 spécimens de guépards dans le monde, alors qu’ils étaient 100 000 au début du XXème siècle. Ils se trouvent en immense majorité sur le continent africain (à 99%), ce qui se traduit par le fait qu’ils n’occupent plus que 9% de la surface qu’ils ont occupé autrefois. Mais l’Afrique n’est pas épargnée : au Zimbabwe, le nombre de guépards est passé de 1200 à 170 en seize ans, ce qui correspond à une chute de 85%.

C’est le constat que pose une nouvelle étude parue dans une revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) et menée par la société zoologique de Londres et l’organisation de défense de l’environnement Wildelife Conservation Society (WCS).

La société zoologique de Londres se veut alarmante dans un communiqué : le guépard « pourrait disparaître rapidement à moins que des mesures ( …) urgentes ne soient prises ».

Le guépard, animal le plus rapide du monde, est un animal qui a besoin de beaucoup d’espace pour vivre, et d’espaces qui ne soient pas trop peuplés de carnivores comme les lions et les léopards. Quand ce ne sont pas les autres animaux qui les menacent, ce sont les hommes directement : la faute à leurs activités, à l’urbanisation, mais aussi aux braconniers.

77% des guépards vivent hors des zones protégées.

Les auteurs de l’étude mentionnée souhaite que le guépard soit défini, non plus comme une espèce « vulnérable » mais comme une espèce « en danger ». Ainsi, il serait davantage protégé.