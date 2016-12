La grossesse modifie le cerveau des femmes pendant au moins deux ans

Selon les conclusions d'une étude réalisée par Elseline Hoekzema, du département de psychiatrie et médecine légale à l'université de Barcelone, publiée dans la revue Nature Neurosciences, la grossesse provoque d’importantes modifications dans le cerveau des femmes, qui peuvent persister pendant au moins deux ans.

D'après les auteurs de cette étude, la grossesse s'accompagne de changements physiologiques et physiques importants dans le corps en raison de fortes poussées d'hormones. Des modifications au niveau du cerveau, liées aux hormones, ont été constatées pendant la puberté, mais, jusqu'à aujourd'hui, pas après une grossesse.

Les chercheurs ont analysé par des examens d'imagerie, avant et après l'accouchement, 25 femmes devenues mères pour la première fois, dans le but d'identifier les changements structurels provoqués par la grossesse dans leurs cerveaux.

Comparativement aux cerveaux de 19 pères, 17 hommes sans enfants et 20 femmes n'ayant jamais accouché, les femmes qui venaient de vivre leur première grossesse étaient dotées d'une matière grise réduite dans les régions associées aux aptitudes sociales comme la perception et l'interprétation des désirs, des émotions, des intentions et de l'humeur d'autrui ou de soi-même.