N’Golo Kanté rate son train… et passe la soirée chez des inconnus

Il est champion du monde, mais on dirait que pour lui rien n’a changé. Samedi, N’Golo Kanté devait aller à Paris mais a manqué son train quelques heures après sa victoire contre Cardiff (il joue à Chelsea). Il s’est alors rendu à la mosquée (c’est un musulman très pieux) afin de prier. Sur place, il est tombé sur des connaissances qui l’ont invité à partager leur dîner, ce que l’homme a accepté. L’hôte, très étonné d’avoir la chance de recevoir une des personnalités préférées des Français, n’a pas tari d’éloge sur celui qui a regardé le march du jour avec lui à la télévision, soulignant sa grande humilité.

Décidément, N’Golo Kanté nous surprendra toujours.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn

— J (@jahrul999) 16 septembre 2018