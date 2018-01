Golden Globes 2018 : la liste complète des nominations

La 75ème cérémonie des Golden Globes, qui sera diffusée dans la nuit sur NBC, aura sans doute une saveur particulière cette année. Cette cérémonie, qui lance la saison des récompenses au cinéma, sera animée pour la toute première fois par Seth Meyers. Dans la foulée de l'affaire Weinstein, et alors que des actrices ouvertement féministes et engagées pour l'égalité seront présentes, la question de la place des femmes au cinéma et de la fin de l'omerta sur les agressions sexuelles devrait être évoquée.

Ainsi, une trentaine d'actrices nommées ou invitées durant la cérémonie des Golden Globes (dont Meryl Streep et Jessica Chastain) ont décidé de se serrer les coudes et de toutes s'habiller en noir pour dénoncer les violences sexuelles dans leur métier.

Les nominations complètes :

Catégories télévision

Meilleure série dramatique

"The Crown"

"Game of Thrones (Le Trône de Fer)"

"The Handmaid's Tale, la servante écarlate"

"Stranger Things"

"This Is Us"

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Freddie Highmore, "The Good Doctor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Liev Schreiber, "Ray Donovan"

Meilleure actrice dans une série dramatique

Caitriona Balfe, "Outlander"

Claire Foy, "The Crown"

Maggie Gyllenhaal, "The Deuce"

Katherine Langford, "13 Reasons Why"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale, la servante écarlate"

Meilleure série comique ou musicale

"Black-ish"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Master of None"

"Smilf"

"Will & Grace"

Meilleure acteur dans une série comique ou musicale

Anthony Anderson, "Black-ish"

Aziz Ansari, "Master of None"

Kevin Bacon, "I Love Dick"

William H. Macy, "Shameless"

Eric McCormack, "Will & Grace"

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Pamela Adlon, "Better Things"

Alison Brie, "Glow"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Issa Rae, "Insecure"

Frankie Shaw, "Smilf"

Meilleur téléfilm ou mini-série

"Big Little Lies"

"Fargo"

"Feud: Bette and Joan"

"The Sinner"

"Top of the Lake: China Girl"

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Robert De Niro, "The Wizard of Lies"

Jude Law, "The Young Pope"

Kyle MacLachlan, "Twin Peaks: The Return"

Ewan McGregor, "Fargo"

Geoffrey Rush, "Genius"

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Jessica Biel, "The Sinner"

Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Jessica Lange, "Feud: Bette and Joan"

Susan Sarandon, "Feud: Bette and Joan"

Reese Witherspoon, "Big Little Lies"

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, un téléfilm ou une mini-série

David Harbour, "Stranger Things"

Alfred Molina, "Feud: Bette and Joan"

Christian Slater, "Mr. Robot"

Alexander Skarsgard, "Big Little Lies"

David Thewlis, "Fargo"