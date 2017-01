Georges Lucas va ouvrir son musée à Los Angeles… pour un milliard de dollars

C'est à l'image de la saga qu'il a imaginée : démesurée. Après de longs mois d'hésitation, George Lucas a décidé de créer son musée de l'art narratif à Los Angeles. Le créateur de Star Wars a vu grand, voire titanesque : le coût ce projet, qui abritera sa collection d'art et les objets provenant de ses tournages de films, notamment ceux de la saga intergalactique, est estimé à… un milliard de dollars.

Ce sera un retour aux sources pour le réalisateur qui a fait ses études de cinéma dans la cité des anges, et y a tourné ses premiers films. Le maire de la Los Angeles s'est réjoui de cette nouvelle, précisant que l'établissement allait créer des milliers d'emplois. "Je crois dans la vision du musée de Georges Lucas, et nous l'avons suivi avec tout ce que nous avons. Je sais que L.A. est le lieu idéal pour être sûr qu'il touche la plus grande audience possible. C’est tout naturel que la capitale créative du monde accueille ce musée en son cœur.

L'étbalissement devrait réunir des milliers d'œuvres qui ont nourri de près ou de loin la saga Star Wars, avec des objets provenant des tournages de ses films mais aussi des illustrations et tableaux légendaires de Degas, Renoir, Norman Rockwell. George Lucas financera la quasi-totalité du musée.

Ce dernier sera bâti sur un terrain de trois hectares son architecture, imaginée par l’architecte Ma Yansong, évoquera un gigantesque vaisseau spatial.