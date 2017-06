George et Amal Clooney sont parents de jumeaux

"Ce matin Amal et George ont accueilli Ella et Alexander Clooney dans leurs vies", a indiqué à l'AFP leur agent, Stan Rosenfield.

"Ella, Alexander et Amal sont en bonne santé, heureux et se portent bien (…) George a dû être placé sous sédatifs et devrait se remettre d'ici quelques jours", ont même plaisanté les jeunes parents.

George Clooney, 56 ans, et la célèbre avocate et militante des droits de l'homme de 39 ans se sont mariés en 2014 à Venise.

Le couple, qui n'avait guère communiqué sur la grossesse de l'avocate, rendue publique début février après une fuite par un ami de la famille, accueille ainsi ses premiers enfants.

D'après le site spécialisé dans les célébrités tmz.com, la dernière apparition publique d'Amal Clooney remonte au 6 avril à Londres, pour l'avant-première du film "The Promise".

L'acteur avait lui été vu fin avril à un événement, également dans la capitale anglaise, mais sans son épouse.