Les Gaulois auraient été friands de vin… au cannabis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Macron: Paris et Washington en phase sur la fin de l'engagement militaire en Syrie

Politique, économie et terrorisme au menu des quotidiens burkinabè

Selon le professeur d'archéologie Matthieu Poux, interrogé par le magazine Sciences et Avenir, il n'était pas rare que des plantes aromatiques soient mélangées au vin, afin de l'empêcher de tourner au vinaigre, mais aussi pour le parfumer. "La recherche de l'effet psychotrope n'est pas prouvée par la seule présence de cette plante » estime-t-il. « Après, le chanvre, ce n'est pas innocent et peut-être que dans ce cas, les Gaulois recherchaient ces effets-là".

Jusqu'au 20 mai 2018, une exposition « Sortie de fouilles » est en cours au musée Bargoin de Clermont-Ferrand. L’évènement présente les résultats de fouilles effectuées à proximité de la capitale auvergnate, sur le site de ZAC des Montels III à Cébazat dans le Puy-de-Dôme. Ont notamment été mis à jour des statues, des tombes de chiens, un pressoir à vin. Mais plus étonnant, a été découvert dans une sépulture un vase qui aurait contenu…du vin au cannabis.

