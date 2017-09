"Game of Thrones" : plusieurs fins de la série vont être tournées

La saison 7 de "Game of Thrones" a connu un grand succès. Mais elle a aussi donné quelques sueurs froides à HBO et aux créateurs de la série puisque la chaîne câblée américaine avait été piratée au milieu de l'été. Les hackers avaient alors fait chanter HBO menaçant de dévoiler les épisodes volés. Alors que le tournage des six derniers épisodes de la série fantastico-médiévale devrait débuter cet automne, le chef de programmation de HBO a trouvé une solution pour se prémunir de nouvelles éventuelles attaques.

Même les acteurs ne connaîtront pas la vraie fin de l'histoire

Casey Bloys a révélé son plan dans les colonnes du magazine américain "Morning Call" : "Je sais que pour la fin de la série, plusieurs vont être tournées pour que personne ne sache vraiment ce qu'il va se passer" a-t-il déclaré, précisant qu'il "faut en passer par là pour une série aussi longue". Même les acteurs ne connaîtront pas la vraie fin de l'histoire avant sa diffusion qui n'est pas attendue avant la fin de l'année prochaine voire même le début de l'année 2019…

Cette solution coûteuse mais efficace avait déjà été utilisée en 2015 par la production de "The Walking Dead" lors du tournage de la saison 6. A l'époque 11 scènes différentes avaient été tournées.