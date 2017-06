"Game of Thrones" : une nouvelle bande-annonce (particulièrement intense) dévoilée

Winter is coming... dès le premier jour de l’été. Alors que la canicule frappe la France, HBO a décidé de sortir une nouvelle bande-annonce glaciale de sa série phare "Game of Thrones". Au programme : immenses batailles, trahisons royales et retrouvailles émouvantes. Les millions d’aficionados retrouveront avec plaisir les "cadors" de la série : Daenerys, John Snow, Tyrion, mais aussi Yara et Theon Greyjoy, Jaime Lannister, Brienne ou même Bran Stark

Le clip promotionnel débute et se termine avec Sansa Stark. Son mentor, le fourbe et rusé "Littlefinger" lui donnant des conseils quant à la stratégie à adopter pendant la guerre. Quant à John Snow, on l’aperçoit essayer de former une alliance pour contrecarrer la menace ultime, les Marcheurs Blancs, sorte de zombies des glaces pas commodes. "Pendant des siècles nos familles ont combattu ensemble contre leurs ennemis communs, malgré leurs différences, ensemble. Nous devons faire de même si nous voulons survivre parce que l'ennemi est réel.

Il a toujours été réel." Son appel-t-il être suivi ? Pour rappel, la saison 7 commence le 16 juillet sur HBO et les épisodes seront disponibles en H+24 sur OCS.