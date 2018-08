La fréquentation touristique a battu un "record absolu" en Ile-de-France sur le début de l'année 2018

La France est décidément une destination phare à travers la planète. Selon des informations dévoilées par la région, la fréquentation touristique à Paris et en Ile-de-France a connu un "record absolu" au premier semestre 2018.

17,1 millions d'arrivées hôtelières ont ainsi été enregistrées durant les six premiers mois de l'année. Ces chiffres représentent une augmentation de 4,1% sur un an.

Les visiteurs étrangers ont contribué à cette embellie spectaculaire avec une hausse de 9,2% de fréquentation. Les chiffres concernant les touristes hexagonaux sont restés stables.

Les visiteurs les plus nombreux à Paris et en Ile-de-France sont les Américains (1,25 million d'arrivées hôtelières), les Britanniques (982 000 arrivées hôtelières) et les Allemands (592 000).

D'après des précisions du Comité régional du Tourisme, certaines clientèles à fort pouvoir d'achat ont connu un "tassement de la progression" notamment les Japonais, les Chinois et les visiteurs en provenance du Proche et du Moyen-Orient.

Cette tendance pourrait s'accroître et prendre des proportions encore plus impressionnantes avec la perspective des Jeux olympiques, organisés en 2024. De quoi lancer la course aux élections municipales et faire germer les projets les plus fous pour le Grand Paris.