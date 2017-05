France 2 : Anne-Sophie Lapix confirmée pour le JT de 20h

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Etats-Unis: un procureur spécial va enquêter sur Trump et la Russie

Etats-Unis: un procureur spécial va enquêter sur Trump et la Russie

Bertrand Burgalat et ces "choses qu'on ne peut dire à personne"

Mort brutale de Chris Cornell, chanteur et guitariste de Soundgarden

En savoir plus

"C’est une journaliste expérimentée, qui a déjà présenté des journaux de 20 Heures ainsi qu’une excellente émission politique sur Canal+" affirme Delphine Ernotte. "Tout changement comporte sa part de risque mais ce n’est pas un saut dans l’inconnu car la rédaction est là." Et de préciser que les "autres incarnations des grandes éditions seront présentes à la rentrée."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres