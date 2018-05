Fort Boyard supprime la controversée "épreuve des cylindres"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Nous disposons de peu de cellules sur le Fort. Soit on en rénove certaines, soit on crée de nouveaux défis", a expliqué ALP, qui a souligné l'ancienneté des cylindres, lancés en 1993, lors de la quatrième édition de "Fort Boyard".

Le site de l’émission n’en faisait même pas mystère : l’épreuve était "très appréciée de la gent masculine". Comme révélé par Le Parisien, la production de "Fort Boyard" a décidé de supprimer la fameuse épreuve des cylindres. Ce défi regorgeait de plans très serrés et plongeants sur les décolletés de celles qui devaient traverser une série de rouleaux instables pour attraper la clé, était jugé sexiste par beaucoup.

