Le footballeur allemand Mesut Özil quitte la sélection pour cause de "racisme"

La déroute de la Mannschaft n'en finit plus. Après l'élimination précoce, à la dernière coupe du Monde, de la sélection de football allemande, l'un de ses joueurs majeurs claque la porte. Mesut Özil invoque le "racisme" dont son pays fait preuve à son encontre.

"C’est avec un cœur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l’Allemagne de matchs internationaux aussi longtemps que je ressentirai du racisme et du manque de respect à mon égard", a écrit le joueur de 29 ans sur son compte Twitter.

Si l'équipe nationale allemande était sous le feu des critiques depuis son élimination en phase de poules du Mondial, Mesut Özil agrégeait les reproches, notamment en raison d'une récente photo.

D'origine turque, le footballeur avait posé, le 13 mai dernier, en compagnie de Recep Tayipp Erdogan, le président turc alors en pleine campagne présidentielle.