Les femmes boycottent Twitter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nucléaire iranien: les larmes, les rires et la tension d'une négociation

Palestine : l'accord entre le Hamas et le Fatah en quatre questions

"Nous voulons expliquer que son compte a été temporairement verrouillé parce que l'un de ses tweets comprenait un numéro de téléphone privé, ce qui viole nos conditions d'utilisation. Le tweet a été supprimé et son compte a été déverrouillé", a justifié Twitter auprès du Hollywood Reporter. Mais rien n’y fait, l’opération, notamment soutenue par Alyssa Milano, John Cusack, Kathy Griffin ou encore Mark Ruffalo, devrait durer toute la journée.

Très engagée, la jeune femme a publié ces derniers jours des messages critiquant le conseil d'administration de son entreprise et des personnalités d'Hollywood qui étaient au courant des agressions subies par les femmes.

Ce vendredi 13 octobre, des internautes appellent à boycotter Twitter, rapporte The Daily Telegraph. Ce mouvement, marqué par le hashtag #WomenBoycottTwitter, est destiné à soutenir l'actrice Rose McGowan, qui fait partie des femmes qui disent avoir été sexuellement harcelées ou agressées par le réalisateur américain Harvey Weinstein.

