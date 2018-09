L'évêque des funérailles d'Aretha Franklin s'excuse d'avoir touché le sein d'Ariana Grande

Les obsèques d'Aretha Franklin, décédée à 76 ans le 16 août dernier des suites d'un cancer du pancréas, se sont déroulées vendredi à Détroit, sa ville natale, dans l'église où officiait son père.

Au lendemain de la cérémonie, le pasteur qui l'animait, Charles H. Ellis III, a présenté ses excuses après son geste déplacé envers Ariana Grande. La jeune star de 25 ans était venue interpréter le classique d'Aretha Franklin "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" lors du long hommage rendu à la reine de la Soul. Après sa prestation, elle a été félicitée sur scène par l'évêque, qui lui a passé la main dans le dos et l'a serrée de très près, sa main touchant la poitrine de la chanteuse. De nombreux internautes, sous le hashtag #RespectAriana, s'en sont vivement ému.

"Peut-être que j'ai dépassé les bornes, peut-être que je me suis montré trop amical ou familier", s'est-il excusé samedi. "Je ne penserais jamais à toucher le sein de quiconque", a-t-il déclaré aux médias américain.

Il s'est également excusé pour une blague jugée limite sur le nom d'Ariana Grande. "Je croyais qu'il s'agissait d'un nouveau sandwich au Taco Bell", avait-il lâché au micro, en référence à une chaîne de fast-foods mexicains populaire aux Etats-Unis.

Funny moment during the #ArethaFranklinFuneral: Bishop Ellis tells @ArianaGrande when he saw her on the program he thought "it was a new something at Taco Bell." pic.twitter.com/Sxgh8Nnt9n

— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) 31 août 2018