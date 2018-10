Un Éthiopien se fait extraire plus de 120 clous de l'estomac

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Heureusement pour lui, le patient se porte désormais bien et a appelé ses proches pour que ces derniers surveillent de près sa santé physique et mentale afin d'éviter que l'incident qui aurait pu lui coûter la vie ne se reproduise.

Mais les médecins n'ont pas découvert uniquement des clous dans l'estomac du patient. Ils ont également extrait quatre punaises, un cure-dent et plusieurs morceaux de verre. L'homme peut s'estimer chanceux : " Il a de la chance que ces objets coupants n'aient pas coupé son estomac, ce qui aurait pu mener à de graves infections et même à la mort", a souligné le chirurgien, qui dit avoir déjà opéré des patients souffrant de maladie mentale ayant avalé des objets coupants, mais jamais dans de telles proportions" explique le médecin.

Le patient souffre d'une maladie mentale depuis 10 ans et avait arrêté de prendre ses médicaments il y a deux ans" a expliqué Dawit Teare, chirurgien de l'hôpital Saint-Pierre à l'AFP ajoutant que "c'est une raison probable pour laquelle il a commencé à consommer des objets".

Dans un hôpital de la capitale ethiopienne Addis Abeba, des médecins ont extrait plus de 120 clous de l'estomac d'un patient âgé de 33 ans.

