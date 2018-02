Etats-Unis : un pic de suicide enregistré juste après la mort de Robin Williams

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

13:23 INSOLITE Ils mettent le feu à une cheminée du château de Chambord pour se réchauffer « Il s’agit d’un acte irresponsable, qui a provoqué une mise en danger des personnes et du monument lui-même », a déclaré le directeur du domaine…

JO-2018: nocturne, vent et grand froid, cocktail explosif pour les biathlètes

Taïwan/séisme : dix morts confirmés et sept disparus, selon un dernier bilan

"Oh, elle va avoir un enfant, sa carrière est finie..."

L'impact des médias est également pointé du doigt : la couverture médiatique des suicides pouvant jouer un rôle néfaste dans un phénomène d'imitation. D'après David Fink, docteur américain et auteur de l'étude, si la plupart des individus ont des raisons personnelles qui les poussent au suicide, le fait d'avoir vu l'une des célébrités à laquelle ils s'identifiaient se donner la mort aurait motivé leur démarche. La BBC évoque également le cas de Jade Goody, une célébrité britannique, dont la mort par cancer avait augmenté drastiquement les rendez-vous de dépistage.

Un impact des célébrités jusque dans la mort ? Une étude publiée sur Plos One réalisée par des chercheurs américains a constaté qu'après le suicide de l'acteur Robin Williams - le 11 août 2014 – une augmentation de 10% du nombre de suicides est survenue dans les mois suivant aux États-Unis. La hausse est en particulier plus forte sur une catégorie de la population bien précise : les hommes de 30 à 44 ans.

