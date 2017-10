L'Etat islamique menace Lionel Messi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nouvelle cyberattaque en Ukraine et en Russie : 200 organisations touchées par le ransomware Bad Rabbit

Fats Domino, légende du rythm & blues et interprète de "Blueberry Hill", est mort à 89 ans

En savoir plus

Ce n'est pas la première fois que Daech cible le monde du football. Dans un autre photomontage, paru récemment, un combattant masqué et armé se tient aux côtés d'une bombe devant le logo du Mondial avec, en arrière-plan, un des stades de la compétition. La semaine dernière, une autre image mettait en scène un djihadiste en tenue de combat, de dos et le regard tourné vers un stade russe avec une charge explosive à ses pieds. Le cliché était accompagné d'un message qui s'en prenait aux "ennemis de Allah".

L'Etat islamique a diffusé via l'un de ses canaux de propagande, Wafa Media Foundation, un montage photo représentant Lionel Messi, en habit de prisonnier derrière les barreaux, le teint blafard avec une larme de sang coulant sur son visage. Repéré par l'agence Site Intel Group spécialisée sur les questions liées au terrorisme, l'affiche de propagande est accompagnée de la légende: "Vous combattez un Etat qui ne connaît pas le mot échec". Il s'agit d'une menace adressée non seulement à l'attaquant argentin mais aussi à la Russie, qui organise en 2018 la Coupe du monde.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres