Et si Julian Assange et Pamela Anderson étaient en couple ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sanofi s'attend à une possible baisse de ses résultats en 2017

En savoir plus

L'ancienne actrice d'Alerte à Malibu aurait ainsi rendu visite 4 fois à Julian Assange en moins de 3 mois, avec, dixit les journalistes, des tenues toujours plus sexy. De là à penser que les deux (célibataires) partagent le même lit…

Voici une rumeur tenace qui enflamme les réseaux sociaux depuis un article publié dans le New York Post. Le magazine américain croit savoir que l'ex-playmate, reconvertie dans l'écologie, Pamela Anderson, entretient une relation avec Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, toujours coincé à l'ambassade équatorienne de Londres. Les deux partagent évidemment le combat politique, l'une pour les animaux et l'autre sur la géopolitique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres