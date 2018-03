En procès contre la chanteuse Katy Perry, une nonne meurt en plein tribunal

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

Mais le judiciaire est devenu tragique vendredi, quand soeur Catherine Rose "s'est effondrée en pleine audience" au tribunal de Los Angeles, ont rapporté les médias locaux. Elle est décédée peu après. Les causes du décès de la religieuse, âgée de 89 ans, sont encore inconnues. Le Figaro précise qu'à ce jour, la transaction a été suspendue dans l'attente d'un feu vert du Vatican.

Pour cette belle bâtisse, la sulfureuse chanteuse a proposé quelque 14,5 millions de dollars. Une somme rondelette qui aurait eu l'approbation de l'archevêché…mais pas de deux nonnes, Rita Calla­­nan et Cathe­­rine Rose Holzman, qui ont vécu dans ce couvent jusqu'en 2011.

Le rebondissement est aussi surprenant que tragique. Depuis plusieurs années, Katy Perry se trouve au beau milieu d'une bataille judi­ciaire contre deux reli­gieuses qui s'efforcent de l'empê­cher d'acheter un ancien couvent catho­lique datant de 1927, et qui se dresse sur les hauteurs de Santa Monica.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres