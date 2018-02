En Chine, la police chasse les criminels avec des lunettes de reconnaissance faciale

La police d'une grande ville du centre de la Chine a équipé ses agents de terrain d'un nouveau type d'accessoire très futuriste : des lunettes de reconnaissance faciale. Les affluences du Nouvel An Lunaire rendent leur travail compliqué, surtout dans les zones de transports. Mais pas moins nécessaires : il est dans la tradition pour tout Chinois d'effectuer le chunyun, c'est-à-dire de retourner voir sa famille ou ses proches lors de cette période de fête. Ce qui vaut pour le Chinois moyen vaut pour le Chinois criminel, qui serait tenté, profitant des fortes foules, de passer au travers des mailles du filet policier.

Mais cette année, cela sera plus compliqué.

Capable de scanner en quelques millisecondes tous les visages qui se présentent face à elles, ces lunettes peuvent repérer les visages stockés dans une liste biométrique et faciale des personnes recherchés par la justice. Plus besoin de caméras - elles ont, bien entendu, des angles morts - car nos "robocops" s'en chargent. Et apparemment ça marche ! Un trafiquant d'organes a déjà été arrêté selon les autorités.