Elon Musk souhaite retirer Tesla de la Bourse

Le fondateur de Tesla a surpris la planète entière. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une de ses inventions technologiques et scientifiques.

Elon Musk a provoqué une tempête sur les marchés boursiers en indiquant sur Twitter, ce mardi 7 août, qu'il envisageait de retirer Tesla de la cote mais qu'il resterait le PDG. Il a néanmoins indiqué qu'il avait le financement nécessaire pour cette vaste opération afin de reprivatiser l'entreprise.

Cette nouvelle a provoqué la suspension de l'action de Tesla. Elle s'envolait pourtant à plus de 7%. Un quart d'heure avant la clôture, la cotation a repris pour terminer avec une augmentation de 11%.

Tesla a ensuite confirmé qu'Elon Musk avait bien l'intention de retirer la cote de la firme.

Cette décision finale sera prise lors d'un vote des actionnaires.

Ces informations arrivent alors que de nombreux speculateurs prédisent l'effondrement de Tesla. Ce climat suspicieux intervient alors que Tesla devrait avoir des difficultés pour le calendrier de production de son véhicule Model 3.

Elon Musk avait déjà évoqué ce possible retrait de la cote de Tesla. Le fondateur de la compagnie avait déjà évoqué cette éventualité en novembre dernier dans les colonnes du magazine RollingStone.

Elon Musk détient environ 20% du capital de Tesla. L'entreprise pourrait donc avoir plus de liberté à l'avenir grâce à cette décision, si jamais elle était actée par le vote des actionnaires. Tesla pèserait plus de 71 milliards de dollars.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 août 2018