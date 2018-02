Elle se fait passer pour une victime des attentats pour toucher les indemnisations

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La femme a reconnu les faits et sera jugée dès mercredi en comparution immédiate. Elle n'était d'ailleurs pas à son coup d'essai, et avait auparavant déjà été condamnée à trois reprises pour escroquerie.

Selon l'AFP, une femme qui travaillait dans Life for Paris, l'association des victimes des attentats du 13 novembre, a été arrêtée le 13 février pour escroquerie. Elle aurait utilisé des documents de l'association pour se faire passer pour une victime. Son but : toucher les 25.000 euros déboursés par l'État pour aider les personnes impliquées dans les attentats. Attentats dans lesquels elle n'était pas impliquée, bien entendu.

