Elle monte en haut d'une grue pour faire une selfie et se tue

Deux jeunes femmes, qui venaient de passer la soirée à faire la fête, on décidé d'escalader une grue à proximité du stade Gerland, dans le VIIe arrondissement de Lyon. Le but de cette périlleuse ascension était de prendre une selfie "dans un lieu inhabituel", selon Le Progrès. La jeune femme a malheureusement perdu l'équilibre et est tombée sous les yeux de son amie, faisant une chute de 40 mètres. Elle est morte sur le coup. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l'accident.