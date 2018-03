Elizabeth II fêtera ses 92 ans entourée d’une pléiade de stars

La soirée risque d’être particulièrement animée. Sir Tom Jones, l'Australienne Kylie Minogue, le Canadien Shawn Mendes, la jeune chanteuse britannique Anne-Marie mais aussi Craig David sans oublier Sting et Shaggy : une véritable pléiade de stars sera présente pour le 92e anniversaire de la reine Elisabeth II, le 21 avril prochain à Londres. La soirée aura lieu au Royal Albert Hall de Londres, et sera retransmise à la BBC à la télévision et à la radio. Les fans les plus transis de la royauté britannique pourront même y assister "en live", quelques places ayant été mises en vente.

Anecdote intéressante pour les puristes : 20 minutes rappelle que la reine fête son anniversaire deux fois par an, le 21 avril donc mais aussi le deuxième samedi de juin. En effet, le vieux roi George II est né en novembre (le 6 novembre 1683), jour où le mauvais temps était au rendez-vous. Le souverain avait donc décidé de faire du mois de juin celui de son anniversaire afin de pouvoir organiser une grande parade royale pour célébrer sa naissance.