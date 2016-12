Elizabeth II annule ses vacances de Noël pour des raisons de santé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Afin de s'accorder un peu de repos, la reine a par ailleurs prévu d'abandonner le patronage de dizaines d'organisations et associations de bienfaisance (sur un total de 600), dont s'occuperont désormais d'autres membres de la famille royale.

La reine âgée de 90 ans et son époux Philip (95 ans), avaient prévu de prendre un train entre Londres et le Norfolk, avant de se rendre dans la résidence royale de Sandringham.

"La reine et le duc d'Edimbourg souffrent d'un gros rhume et ont en conséquence décidé de ne pas se rendre à Sandringham aujourd'hui", a expliqué un porte-parole du palais dans un communiqué.

Buckingham Palace a indiqué mercredi 21 décembre que la reine Elizabeth II son époux Philip ont dû annuler leur départ pour Sandringham, en raison d'un "gros rhume". La famille royale passe traditionnellement les fêtes de fin d'année dans cette résidence de l'est de l'Angleterre.

