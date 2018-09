L'Egypte fait sortir de terre une nouvelle capitale démesurée

Les grues et les ouvriers s'activent dans le cadre du développement et de la construction d'une nouvelle ville en Egypte. Cette nouvelle capitale administrative, qui ne dispose pas encore de nom, est censée devenir la ville la plus vaste à l'échelle de la planète.

Elle devrait accueillir près de 6,5 millions d'habitants et s'étendre sur une distance veritigineuse entre le Nil, le canal de Suez et l'Est de Caire. Cette mégalopole se situe à 45 kilomètres à l'est du Caire.

Ce vaste projet avait été annoncé en 2015 lors d'une conférence. De nouvelles autoroutes sont en cours de construction et les habitations sortent de terre.

Cette nouvelle mégalopole deviendra en juin 2019 la nouvelle capitale de l'Egypte, mettant fin à la dominiation de la ville du Caire.

Au coeur de ce projet ambitieux, un nouveau parlement, une banque centrale, un aéroport, un palais présidentiel et un quartier d'affaires seront instaurés. D'autres projets démesurés seront également intégrés à cette ville nouvelle : la tour la plus haute d'Afrique ainsi qu'un parc d'attractions encore plus grand que Disneyland. Au total, 1 200 lieux de culte sont également prévus.

Ce projet tient particulièrement à coeur au président Abdel Fattah al-Sissi, la ville a même été provisoirement qualifiée de "ville-Sissi".

Ce plan fascinant doit permettre de redorer l'image de l'Egypte sur le plan international. Le pays souhaite ainsi offrir un visage accueillant tout en étant gardien des vestiges du passé.

Beaucoup de questions se posent sur le plan architectural. Ce site pharaonique pourrait donc dépasser et supplanter les constructions démusrées à Dubaï. Cette nouvelle capitale administrative, qui n'a pas encore de nom, incarnera donc le futur de l'Egypte.