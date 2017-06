Égypte : découverte de hiéroglyphes "géants" vieux de 5 200 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Outres les motifs, les chercheurs ont été particulièrement frappés par la taille de leur découverte : "C'est la première fois que l'on en observe à si grande échelle. Chaque hiéroglyphe, individuellement, mesure environ 50 centimètres et le tableau entier fait même 70 centimètres de haut. Auparavant, tous ceux que nous avions trouvés ne mesuraient qu'un à deux centimètres. Transposé à notre époque moderne, cela serait comme voir de petits caractères sur l'écran d'un ordinateur et puis subitement d'en voir de très grands de la même typographie, mais sur un panneau géant", précise John Coleman Darnell, cité par "Le Vif".

"Ces images pourraient représenter le concept d'une autorité supérieure qui régnerait sur le cosmos", explique l'égyptologue John Coleman Darnell, professeur au sein du département de littérature et de civilisation du Proche-Orient qui a codirigé le projet.

Selon les informations rapportés mercredi 28 juin par "Le Vif", les membres d'une mission archéologique menée par l'université de Yale et les Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles ont récemment découvert des hiéroglyphes vieux d'environ 5 250 ans. Cette découverte a été faite dans la région d'Elkab, à 90 km au sud de Thèbes (au sud de l'Égypte).

