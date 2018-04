Edouad Baer en maître de cérémonie pour le 71e Festival de Cannes

L'acteur, le cinéaste et l'homme de théâtre, Edouard Baer sera le maître de cérémonie de la prochaine édition du Festival de Cannes.

Cette information, relayée par France Info, a été dévoilée par Canal Plus et Edouard Baer dans un communiqué.

"Après deux magnifiques prestations en 2008 et 2009 qui en ont laissé plus d'un ébahis de bonheur, Edouard Baer revient aux commandes des soirées d'ouverture et de clôture du festival de Cannes comme maître de cérémonie, riche de dix années de recherche spirituelle loin des sunlights, de la fureur et du bruit. […] Edouard Baer propose d'apporter à cette soirée d'apparence guindée et embijoutée un regain de goût pour le cinéma, une certaine gaieté décontractée, un plaisir d'être là, bref la vie."

Il succède à ce poste à l'actrice italienne Monica Bellucci, lors de l'édition 2017. Le réalisateur d'Akoibon, de La Bostella et d'Ouvert la nuit avait déjà occupé cette fonction prestigieuse de maître de cérémonie du Festival de Cannes en 2008 et 2009.

La chaîne cryptée de Vincent Bolloré bénéficie d'un statut privilégié à Cannes pendant toute la durée du Festival. Canal + produit et diffuse en exclusivité les cérémonies d'ouverture et de clôture. La 71ème édition du Festival de Cannes se déroule cette année du 8 au 19 mai 2018.