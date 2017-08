L'écrivain Gonzague Saint Bris est décédé

Cette nuit, Gonzague Saint Bris est décédé à l'âge de 69 ans dans un accident de voiture, dans le Calvados, selon l’information révélée Le Point et confirmée au Figaro par la gendarmerie de Pont-l’Évêque. La voiture dans laquelle il se trouvait a percuté un arbre, les deux occupants du véhicule ont été éjectés par le choc, selon France Bleu.

Auteur de nombreux livres, essentiellement des romans historiques et des biographies, Gonzague Saint Bris avait remporté en 2002 le prix Interallié pour Les Vieillards de Brighton. Outre sa collaboration avec Le Figaro et Paris Match, il était aussi le créateur de La Forêt des livres, festival littéraire qui se tient près de Loches (Indre-et-Loire), sa ville natale. "C'est une tragédie, une perte immense", a déclaré Marie-Claude Mahiette, collaboratrice de l'écrivain et directrice de La forêt des livres.

Le dernier ouvrage de Gonzague Saint Bris, Les Aristocrates rebelles, doit paraître à la fin du mois d’août.

Découvrez le protrait de Gonzague Saint Bris :