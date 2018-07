La doyenne de l'humanité est morte à l'âge de 117 ans

Elue doyenne de l'humanité le 21 avril dernier, à la mort de sa compatriote Nabi Tajima à l'âge de 117 ans, Chiyo Miyako n'aura gardé ce titre que quelques mois : elle s'est éteinte le 22 juillet, au même âge, a-t-on appris ce samedi par le biais du Guiness World Record.

Chiyo Miyako a vécu 117 ans et 85 jours très précisément, précise le site. Résidente de la ville de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, elle était férue de calligraphie et était toujours bavard, avec une parole claire et distincte.

Elle a été la dernière personne encore vivante à être née en 1901 et la première doyenne de l’humanité née au XXe siècle.

La nouvelle doyenne de l'humanité est, encore une fois, une Japonaise, Kane Tanaka, née le 2 janvier 1903. Cette dernière habite dans la préfecture de Fukuoka, marche à l'aide d'un déambulateur et vit en maison de retraite. Elle attribue sa longévité à sa foi en Dieu

Depuis que l’identité des doyens peut être vérifiée, un seul a dépassé les 120 ans : la Française Jeanne Calment qui s’est éteinte le 4 août 1997 à l’âge de 122 ans et 164 jours.