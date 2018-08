Deux voleurs dérobent les joyaux de la couronne suédoise

Deux voleurs ont réussi à s'introduire en pleine journée dans la cathédrale de Strängnäs, déjouant les dispositifs de surveillance censés protéger le trésor de la couronne suédoise.

Les reliques d'une valeur inestimable, datant du XVIIe siècle, se trouvaient dans une vitrine dotée d'une alarme. Ils ont réussi à se débarassr de cette sécurité puis auraient fui en bateau à moteur.

Interpol a été saisie. Les bijoux appartenaient au trésor funéraire du roi Charles IX et de ses deux épouses, la princesse Marie et la reine Christine. Il s'agit de deux couronnes et d'une orbe en métaux et cristaux précieux.