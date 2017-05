Deux tableaux de Fragonard découvert dans un château en Normandie

L'histoire est digne d'un roman. Appelé dans un château de famille en Normandie en vue d'une estimation de partage et d'assurance, Thaddée Prate, spécialiste chez la maison Tajan, s'est juché sur une échelle pour regarder de plus près les peintures qui étaient accrochées à 1,90 mètre du sol, sur les murs en tapisserie bleue d'une pièce encombrée. "Les choses étaient restées telles qu’elles étaient depuis plusieurs générations. Au milieu d’un ensemble de tableaux, de dessins, il y avait cette paire de paysages, accrochée assez haut et pas vraiment mise en valeur", a-t-il raconté à l'AFP.

Il reconnait alors deux Fragonard, que personne n'avait repéré.

Le jeu de la palette et Le jeu de la bascule, peints probablement en 1761, avaient disparu au début du XIXe siècle, après le décès de Bergeret de Grandcourt, mécène et ami du peintre qui les avait d’abord possédés.

Les deux peintures, de taille moyenne (75x93cm) "sont fortement empreintes d'une inspiration italienne par leur style libre, leur chromatisme affirmé et leur iconographie", explique le spécialiste. Elles sont estimé à six millions d'euros.

Le décret qui les classe trésors nationaux a été publié le 10 mai. Cela signifie qu'ils sont interdits de sortie du territoire français pour une durée de trente mois, afin de laisser le temps à des potentiels mécènes de réunir des fonds pour qu'ils puissent être achetés par un musée français.