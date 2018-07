La chanteuse et comédienne Demi Lovato hospitalisée après une overdose

Après le suicide du DJ Avicii, du chef Anthony Bourdain et de la Femen Oksana Chatchko, l'inquiétude est vive pour Demi Lovato aux Etats-Unis.

La jeune comédienne et chanteuse de 25 ans a été hospitalisée ce mardi à Los Angeles, à la suite d'une overdose d'après de nombreux médias américains.

Selon la rédaction de TMZ, l'actrice a reçu du Narcan. Ce produit est en réalité un traitement d'urgence pour les overdoses.

D'après TMZ, une source proche de la chanteuse a indiqué qu'elle serait dans un état stable. Demi Lovato a été retrouvée inconsciente chez elle par les équipes médicales intervenues en urgence. De nombreux médias évoquaient une possible overdose à l'héroïne. L'entourage de la star aurait confié à la rédaction de TMZ que la drogue en question ne serait pas de l'héroïne. TMZ évoque la possibilité d'un opioïde.

La carrière de la jeune femme a littéralement décollé lors de sa participation avec Disney Channel dans la série Glee. Demi Lovato s'est engagée par le passé pour la cause LGBT et sur le contrôle des armes à feu. La chanteuse luttait depuis de nombreux mois, avant cet incident, contre des problèmes d'addiction, une dépression et des troubles du comportement alimentaire.

La chanteuse avait d'ailleurs dévoilé une chanson intitulée "Sober" (sobre) il y a un mois. Dans ce titre, elle évoquait une rechute.

Ses fans étaient inquiets pour son état de santé. Fort heureusement, elle a pu reprendre ses esprits à l'hôpital.