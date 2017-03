David Bowie : des timbres à l'effigie du chanteur envoyés dans l'espace

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Aucun train gare de Lyon ce week-end pour cause de travaux

Présidentielle : l'écart se creuse entre Macron et Fillon au premier tour (sondage)

Autriche: trois morts et un disparu dans une avalanche

En savoir plus

Cette initiative vise plus précisément à rendre hommage à "L’Homme qui Venait d’Ailleurs", le film de Nicolas Roeg sorti en 1977 dans lequel David Bowie incarnait un extraterrestre.

Plus de 50 carnets de timbres ont été accrochés à un ballon gonflé d'hélium qui s'est envolé vers la stratosphère. Les fans qui parviendront à déterminer où ces timbres atterriront pourront gagner des carnets de cette édition limitée.

Plus d'un an après la mort de David Bowie, le 10 janvier 2016, les services postaux britanniques ont organisé une initiative insolite en hommage à l'artiste.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres